«Всё сделал правильно». Боброва — об остановке Мозалёва в произвольной из-за шнурка

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала решение фигуриста Андрея Мозалёва остановить произвольную программу на этапе Гран-при России в Самаре, чтобы перешнуровать ботинок.
В самом начале произвольной программы Мозалёв упал после исполнения четверного прыжка и попросил судей остановить программу, так как шнурок слетел с одного из крючков на ботинке. За это Андрей получил пять баллов штрафа.
«На самом деле, всё сделал правильно. Потому что он никаким образом не мог поехать дальше с развязанным ботинком. Только с двойными докатывать программу, и то не факт, что он получил бы больше. Тем более это травмоопасно! Он чётко знает правила, подъехал к рефери, попросил остановить время, перевязался. Да, к сожалению, за это идёт очень много снижений. Когда привёл в порядок коньки, он возобновил свою программу. Я прям болела за него. Я так хотела, чтобы он собрался и до конца проехал хорошо и чисто.
К сожалению, не всё получилось. Но мне всё равно очень нравится его произвольная. Я могу несколько раз подряд смотреть момент, когда он едет в прямом кораблике, а потом почти горизонтально ложится в наружном кораблике. Вот вроде ничего сложного. Это не новый элемент, каждый мог это сделать, кто умеет делать кораблик. Но он это показал, и совпало всё. Его рука, глаз, музыкальный момент, середина программы, в которой идёт переключение и начинает увеличиваться темп, увеличиваться эмоциональное состояние — классно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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