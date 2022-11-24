Боброва прокомментировала частые падения танцоров на этапе в Самаре

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала падения фигуристов в произвольном танце на этапе Гран-при России в Самаре.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завоевали золотые медали этапа Гран-при России в Самаре, несмотря на то что партнёр дважды упал в произвольном танце. Худайбердиевой и Базину хватило запаса перед занявшими второе место Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом, так как и этому дуэту не удалось избежать падений – партнёр тоже оказался на льду, но один раз. Ставшие третьими Полина Усова и Михаил Антонов не падали, но по сумме двух танцев уступили Шанаевой и Дрозду 20 баллов.
«Мне кажется, концентрация падений в танцах на самарском льду сейчас была как весь лимит падений за весь сезон. Они его исчерпали», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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