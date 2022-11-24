Ученик Мишина рассказал, польстила ли ему похвала от олимпийского чемпиона Транькова

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал, польстила ли ему похвала от олимпийского чемпиона Максима Транькова на этапе Гран-при России в Самаре.
В Самаре Ветлугин, летом перенёсший операцию на голеностопе, стал пятым. Также Матвей заявлен на этап в Перми, который пройдёт 26–27 ноября.
«Льстит, безусловно. Обращаю внимание на комментарии Александра Гришина и Максима Транькова, безумно приятно. Это нисколько меня не расслабляет, не заставляет сбавить темпы работы. Наоборот, когда ты видишь отдачу в людях, в профессионалах, в специалистах, когда они положительно отзываются о проделанной работе, ты понимаешь – ты на правильном пути. Надо так же продолжать, чтобы в дальнейшем зрители, судьи, тренеры были довольны», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Полностью интервью с фигуристом Матвеем Ветлугиным можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 25 ноября, в 8:00 мск.
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