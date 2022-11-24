«Ребят, не на 90 баллов». Боброва — об оценках Худайбердиевой и Базина за ритм-танец

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва отреагировала на оценки, которые получили за ритм-танец на этапе Гран-при России в Самаре Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Судьи поставили Худайбердиевой и Базину 90,74 балла. Рекорд Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона — 92,73. Высшая оценка Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на международных турнирах – 88,85.

«Это было просто вау! Это реально было круто! Я на эту пару первый раз посмотрела совершенно по-другому. Я поймала себя на мысли, что вот это они отпахали между стартами!



Но, ребят, не на 90 баллов. У меня просто слов не было, когда я увидела эту оценку, честно. То есть мы их хвалим, говорим, как они прибавили. Как они выходили, а это очень важно, хозяевами этого льда. И я сразу подумала: сейчас что-то будет. Потом они поехали, я начала замечать Егора, потом заметила свои округлённые глаза. Всё классно. Но это пока не на 90 баллов. Очнитесь, пожалуйста», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».