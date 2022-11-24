Боброва — о четверных у фигуристок: маленькие могут, взрослые стараются это всё вернуть

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались об эволюции в отношении фигуристок к исполнению четверных прыжков.
«На Олимпиаде было очень показательно — вы можете иметь пять четверных, но не факт, что выиграете. И все подумали: «Что мы будем за этим гнаться, если нужно гнаться за катанием и за определённым количеством чистых четверных?» Но пока будут выигрывать девочки, у которых это есть. Это как раз все вышеперечисленные: маленькие могут это сейчас делать, и взрослые стараются это всё вернуть», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«Это интересный вопрос на будущее, поскольку есть Аделия Петросян и Софья Акатьева, которые могут сделать набор четверных в произвольной программе. И по большому счёту они могут продлить этот период суперквадисток в женском одиночном катании. Но с учётом постепенного поднятия возрастного ценза мы придём к тому, что будет борьба с одним ультра-си», — сказал Журанков.
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