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Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке

Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке
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Тренер Пётр Дурнев рассказал, что фигуристка Варвара Курносенко, выступающая в танцах на льду с Фёдором Варламовым, получила сотрясение мозга на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми.

Курносенко пострадала в столкновении с другим дуэтом — Владой Храмовой и Матвеем Грачёвым.

«На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга. У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье», — приводит слова Дурнева ТАСС.

После ритм-танца Курносенко и Варламов занимали седьмое место. Храмова и Грачёв были 12-ми и также снялись с произвольного танца.

Победу одержали москвичи Анна Щербакова и Егор Гончаров.

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