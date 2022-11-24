Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке
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Тренер Пётр Дурнев рассказал, что фигуристка Варвара Курносенко, выступающая в танцах на льду с Фёдором Варламовым, получила сотрясение мозга на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми.
Курносенко пострадала в столкновении с другим дуэтом — Владой Храмовой и Матвеем Грачёвым.
«На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга. У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье», — приводит слова Дурнева ТАСС.
После ритм-танца Курносенко и Варламов занимали седьмое место. Храмова и Грачёв были 12-ми и также снялись с произвольного танца.
Победу одержали москвичи Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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