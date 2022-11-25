Ветлугин: когда Туктамышева дебютировала на чемпионате России, я начинал учить фонарики

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева является примером для молодого поколения.
«Обожаю её (улыбается). Определённо, она может быть примером. Вы вдумайтесь, какой опыт в себе несёт Лиза – тогда, когда она начала выступать на взрослом уровне, я только-только пришёл в фигурное катание. Сколько она может дать полезных советов! У нас занятия в основном на тренировочной арене проходят, но выпал день, когда работали на главной.
Выходим с Лизой, спрашиваю у неё: «Когда ты первый раз здесь выступала?» Она говорит: «На чемпионате России в 2007 году». Господи! Мне было четыре, и я начинал в этот момент учить фонарики», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
- 25 ноября 2022
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 ноября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:31
-
23:12
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:22
-
21:00
-
20:45
-
20:13
-
20:02
-
19:24
-
18:51
-
18:36
-
18:19
-
17:19
-
15:53
-
13:51
-
13:40
-
12:51
- 23 ноября 2022
-
22:42
-
19:05
-
18:39
-
18:29
-
17:04