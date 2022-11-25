Ветлугин: когда Туктамышева дебютировала на чемпионате России, я начинал учить фонарики

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева является примером для молодого поколения.

«Обожаю её (улыбается). Определённо, она может быть примером. Вы вдумайтесь, какой опыт в себе несёт Лиза – тогда, когда она начала выступать на взрослом уровне, я только-только пришёл в фигурное катание. Сколько она может дать полезных советов! У нас занятия в основном на тренировочной арене проходят, но выпал день, когда работали на главной.

Выходим с Лизой, спрашиваю у неё: «Когда ты первый раз здесь выступала?» Она говорит: «На чемпионате России в 2007 году». Господи! Мне было четыре, и я начинал в этот момент учить фонарики», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.