Луна Хендрикс выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Эспоо

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) завершилась короткая программа в женском одиночном катании. Лучший результат показала бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, получившая за свой прокат 74,88 балла. Второе место заняла японка Маи Михара, уступившая лидеру чуть больше одного балла. Третьей стала ещё одна представительница Японии Мана Кавабэ.

Ни одна из участниц не пыталась исполнить элемент ультра-си — тройной аксель.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия

Женщины. Короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,88.

2. Маи Михара (Япония) – 73,58.

3. Мана Кавабэ (Япония) – 67,03.

4. Линдси Торнгрен (США) – 65,75.

5. Мэдлин Шизас (Канада) – 65,19.

6. Рика Кихира (Япония) – 64,07.