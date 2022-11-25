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Бывший ученик Тутберидзе назвал Евгения Плющенко своим кумиром

Бывший ученик Тутберидзе назвал Евгения Плющенко своим кумиром
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Победитель этапа Гран-при России среди юниоров Александр Голубев рассказал, за кем из фигуристов следил в детстве.

«Сначала моим кумиром был Евгений Плющенко, потом им стал Нэйтан Чен. В фигурное катание я пришел в пять лет. Начинал кататься в родном Нижнем Новгороде, после переехал в Москву. Успел поработать у трёх тренеров — Этери Тутберидзе, Виктории Буцаевой и Ксении Ивановой. О причинах смены тренеров и переезда в Санкт-Петербург говорить не хотел бы», — приводит слова Голубева Sport24.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Шестой этап. Пермь
Юноши

1. Александр Голубев (Нижегородская область) – 229,30.
2. Андрей Кутовой (Санкт-Петербург) – 228,22.
3. Кирилл Кропылев (Москва) – 223,26.
4. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) – 221,48.
5. Кирилл Сарновский (Москва) – 218,81.
6. Кирилл Андрусик (Москва) – 210,59.
7. Михаил Тихонов (Москва) – 208,63.
8. Николай Логинов (Санкт-Петербург) – 199,14.

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