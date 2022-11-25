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Елизавета Туктамышева объяснила, от чего зависит исполнение четверного тулупа

Елизавета Туктамышева объяснила, от чего зависит исполнение четверного тулупа
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании, 25-летняя Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверного тулупа, который может показать на чемпионате России по прыжкам.

«Я сейчас пытаюсь «напрыгивать» четверной тулуп, сделать этот прыжок более-менее стабильным. Это, конечно, сложно, потому что это непростой элемент. От чего он зависит? В совокупности — от головы и от формы, но для меня больше от головы, конечно. Если я ментально готова к прыжку, то могу «натренировывать» его постоянно, каждый день. Сейчас я рада, что этот барьер потихонечку перебарывается. Потому что заставлять меня что-то делать, когда я к этому не готова, очень сложно. Я не такой человек, который будет что-то выполнять по приказу», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты».

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