Победитель юниорского этапа Гран-при: не конкурирую с Гуменником. Я тянусь за ним

Победитель юниорского этапа Гран-при России Александр Голубев поделился мыслями о фигуристе Петре Гуменнике.

«Приятно, что выиграл, доволен собой. Сегодня получилось не всё. Если брать техническую часть, то нормально, а вот по второй оценке много чего не понравилось и мне, и тренерам. Сегодня я специально сосредоточился на прыжках, чтобы всё сделать чисто. Я долго не катался и не выступал из-за травмы. Этап в Москве был для меня первым выходом. К сожалению, он не получился. Но мы поработали, и вот — уже лучше.

Сейчас я тренируюсь в Санкт-Петербурге — в школе имени Тамары Николаевны Москвиной под руководством Вероники Дайнеко. Почему переехал в Санкт-Петербург? Это произошло три-четыре месяца назад. Вероника Анатольевна — очень опытный тренер, мне нравится с ней работать. Прогресс ощущается. Я сознательно шёл именно к ней. У меня нет никакой конкуренции с Петром Гуменником. Это спортсмен на порядок выше, чем я. Я просто тянусь за ним. В Санкт-Петербург переехал один, но родители, мама и папа, приезжают, помогают мне», — цитирует Голубева Sport24.