Легендарный тренер Тамара Москвина поделилась секретом хорошего настроения

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина, специализирующаяся на работе со спортивными парами, в интервью олимпийской чемпионке Алине Загитовой поделилась секретом хорошего настроения.
«Должна сказать тебе по большому секрету, что у меня настроение всегда хорошее. Это зависит от тебя самой — каким образом ты себя настраиваешь и умеешь противодействовать возмущающим факторам или действиям среды.
Серьёзные неприятности, проблемы – без них никуда. Как ты к ним относишься? Ты переживаешь, плачешь, нервничаешь и так далее. Или думаешь: а что я могу сделать взамен этой неприятности, как противодействовать? Либо как к этому относиться? Либо каким образом не дать этой сложности повлиять на твою деятельность. В этом весь секрет», — сказала Москвина в сюжете Первого канала.
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