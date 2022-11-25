Туктамышева рассказала, какой самый важный урок преподал ей тренер Мишин

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о секрете многолетнего сотрудничества с тренером Алексеем Мишиным.
«В чём секрет крепкого сотрудничества? Взаимопонимание и взаимоуважение. Это два самых главных правила. У нас это есть, и за счёт этого у нас складываются такие крепкие рабочие отношения.
Какой самый важный урок преподал мне Мишин? Радоваться жизни, наверное. Потому что Алексей Николаевич очень «заразно» это показывает! Когда он в хорошем настроении приходит на тренировки, это заряжает, радость передаётся. Я бы тоже очень хотела с таким же настроением дожить до его возраста и так же радоваться жизни! (смеётся). А ещё он однажды сказал: «Всё проходит — и это пройдёт». И мне эта фраза очень понравилась. Она как будто не даёт тебе остановиться на какой-то точке — ты продолжаешь верить во что-то, появляется надежда», — приводят слова Туктамышевой «Аргументы и факты».
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