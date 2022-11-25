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Алина Загитова станцевала под известный хит. Видео

Алина Загитова станцевала под известный хит. Видео
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова станцевала под самый известный хит в истории Африки – трек нигерийского певца CKay под названием «Love Nwantiti».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

Загитова – обладательница всех возможных титулов. Она выигрывала Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы и России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года Алина объявила о приостановке карьеры. Загитова учится на факультете журналистики, работает на телевидении в качестве ведущей и корреспондента, участвует в различных ледовых шоу.

Сейчас вместе с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой Загитова является одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период».

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