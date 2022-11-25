«Нескончаемый процесс подстраивания». Тамара Москвина — о парном катании

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина объяснила, в чём главная особенность парного катания.

«В паре важно взаимопонимание. Нужно всё делать таким образом, чтобы думать: как это может повлиять на твоего партнёра? Как это может способствовать совместной работе? Это нескончаемый процесс подстраивания – высказываний, отношения, действий.

Потому что это две личности с разным уровнем воспитания, образования, мотивации и так далее. У каждого свои интересы. Потом, у них свои характеры, свои типы нервной системы. И вот это всё тренеру нужно чуть-чуть подравнивать.

Пара катается и соревнуется с другой парой, а ещё в этой паре есть две личности. И я, и ребята хотят прожить свою жизнь, заниматься спортом, иметь семью, учиться. Мне хочется, чтобы всё это было при положительном настроении и оптимистичном подходе.

А когда это связано с негативными настроениями, отношениями – это не добавляет радости в жизни. А жизнь– прекрасная штука. Поэтому не надо самим себе придумывать сложности, чтобы не портить себе настроение и не портить свою жизнь», — сказала Москвина в интервью Алине Загитовой на Первом канале.