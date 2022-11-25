Гран-при России по фигурному катанию: расписание шестого этапа в Перми, список участников

С 26 по 27 ноября в Перми пройдёт шестой этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию расписание и список участников соревнований.
Расписание (время московское)
26 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец — 11:30
Женщины, короткая программа — 13:00
Пары, короткая программа — 15:15
Мужчины, короткая программа — 16:35.
27 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец — 11:00
Женщины, произвольная программа — 12:45
Пары, произвольная программа — 14:45
Мужчины, произвольная программа — 16:15.
Список участников
Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва, Вероника Малышева, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.
Мужчины: Артём Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.
Пары: Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова/Илья Карпов, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Яна Трубинова/Владислав Шевнин, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов.
- 25 ноября 2022
-
23:42
-
22:15
-
21:21
-
21:04
-
20:53
-
20:53
-
20:38
-
19:47
-
19:23
-
19:09
-
18:42
-
18:42
-
18:34
-
18:13
-
17:48
-
17:22
-
15:34
-
15:33
-
14:21
-
12:18
-
12:09
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 ноября 2022
-
23:53
-
23:52
-
23:31
-
23:12
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:12