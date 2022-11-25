Гран-при России по фигурному катанию: расписание шестого этапа в Перми, список участников

С 26 по 27 ноября в Перми пройдёт шестой этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Представляем вашему вниманию расписание и список участников соревнований.

Расписание (время московское)

26 ноября, суббота



Танцы на льду, ритм-танец — 11:30

Женщины, короткая программа — 13:00

Пары, короткая программа — 15:15

Мужчины, короткая программа — 16:35.



27 ноября, воскресенье



Танцы на льду, произвольный танец — 11:00

Женщины, произвольная программа — 12:45

Пары, произвольная программа — 14:45

Мужчины, произвольная программа — 16:15.



Список участников



Женщины: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва, Вероника Малышева, Софья Муравьёва, Виктория Нестерова, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова.



Мужчины: Артём Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков, Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.



Пары: Мария Дыбкова/Алексей Хвалько, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Таисия Собинина/Илья Миронов, Варвара Черемных/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Игорь Шамшуров.



Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова/Илья Карпов, Александра Кравченко/Александр Шустицкий, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Яна Трубинова/Владислав Шевнин, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Екатерина Храбрых/Мирон Суслов.