Тарасова не назвала фаворита в противостоянии Туктамышевой и Муравьёвой на этапе Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мыслями о противостоянии Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при России, который пройдёт с 26 по 27 ноября в Перми.

«Ничего не думаю. Я буду смотреть соревнования и не буду предполагать, кто выиграет — Туктамышева или Муравьева», — цитиурет Тарасову ТАСС.

Напомним, ранее в ноябре 25-летняя Елизавета Туктамышева одержала победу на четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходил в Москве. Второе место на соревновании заняла Софья Муравьёва. Замкнула тройку Софья Акатьева.

Также чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о серебряном призёре чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.