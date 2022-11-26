Стал известен контент Туктамышевой и Муравьёвой в КП на этапе Гран-при в Перми

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на короткие программы в рамках заключительного, шестого этапа серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в КП планирует исполнить тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип.

Воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьёва заявила в короткую программу тройной аксель, тройной флип тройной лутц – тройной тулуп.

Также короткую программу в Перми представят Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Вероника Малышева, Екатерина Анисимова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Ксения Говорова, Алина Горбачёва и Виктория Нестерова. Соревнования фигуристок начнутся в 13:00 мск.