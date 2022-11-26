Четверо из 12 фигуристов заявили два квада в КП на этапе Гран-при России в Перми

Стало известно, какой контент фигуристы заявили на короткие программы в рамках заключительного, шестого этапа серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Примечательно, что лишь четыре участника из 12 заявили в короткие программы две четверных прыжка. Ими стали Евгений Семененко, Артём Ковалёв, Макар Игнатов и Алексей Ерохов.

Воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко заявил четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Макар Игнатов планирует исполнить четверной риттбергер, четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель.

Соревнования мужчин в Перми начнутся в 16:35 мск.

Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России у мужчин лидирует Дмитрий Алиев, на втором месте идёт Глеб Лутфуллин, тройку призёров замыкает Пётр Гуменник.