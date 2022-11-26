Багин: всю дорогу нас с Егором Базиным путают. На соревнованиях всегда вместе живём
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Российский фигурист Андрей Багин, катающийся с Софьей Тютюниной, рассказал о сходствах с выступающим в танцах на льду Егором Базиным.
«Путают ли с Егором Базиным? Да, бывает», — передаёт слова Багина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Тютюнина: Даже я путала, пока с Андреем в пару не встала.
Багин: Всю дорогу нас с Егором путают. На соревнованиях всегда вместе живём. Сейчас меньше, но часто бывало. Багин, Базин, Букин… Брагин был ещё.
Ранее в Перми танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Софья Тютюнина и Андрей Багин. Судьи оценили их выступление в 80,88 балла.
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