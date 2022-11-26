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Елизавета Пасечник/Максим Некрасов: о нас создали фан-аккаунт. Это очень приятно

Елизавета Пасечник/Максим Некрасов: о нас создали фан-аккаунт. Это очень приятно
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Российский танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на шестом этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми. Пасечник и Некрасов являются вице-лидерами.

Некрасов: Отлично, большое спасибо публике, очень тепло нас встретили.
Пасечник: Это очень помогает. Правда, прямо заряжает энергией.
Некрасов: Отдельное спасибо нашей команде в социальных сетях.
Пасечник: Нам создали фан-аккаунт. Мы очень благодарны, нам очень приятно, когда мы видим, как люди нами заинтересованы. Спасибо большое.
Некрасов: Мы не ожидали, что нам создадут фан-аккаунт. У меня за всю карьеру не было ни одного.
Пасечник: Я тоже не ожидала. Для меня это было удивительно.
Некрасов: «Всё равно публика — это совсем другое, особенно когда они начинают поддерживать, ты ощущаешь совсем по-другому, тебе намного легче ехать.
Пасечник: На прошлом этапе тоже очень поддерживали.
Некрасов: Это каждый старт так, очень приятно, мы можем миллион раз это сказать. После предыдущего усилили технику, над второй оценкой поработали, над хореографией очень много. С бальницами работали.
Пасечник: Приложили все усилия, чтобы оценки с предыдущего этапа выросли, и у нас получилось.
Некрасов: Планируем ли бороться за тройку призёров на чемпионате России? Конечно, надо бороться, мы хотим и будем бороться. Делаем всё, чтобы создавать конкуренцию.

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