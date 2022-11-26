«Для меня эта тема животрепещущая». Энберт — о четверных выбросах в парном катании

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании Александр Энберт высказался о попытках исполнения четверных выбросов в парном фигурном катании.

«Ушли спортсмены, которые полежали в реанимации после проб четверных, вот и вернулась тема. Конечно, прогресс не остановить. Но я к этому не могу спокойно относиться, потому что мы с Натальей (Забияко) пробовали выброс аксель в три с половиной оборота, Наталья сильно упала и действительно оказалась в реанимации. Для меня эта тема животрепещущая. Я считаю, что она должна быть регулируема не только внутренним состоянием спортсменов — хотим мы этого или не хотим — но и тренерами, и спортивными чиновниками, которые наблюдают за спортом со стороны.

Понятно, что, когда ты внутри спорта, ты хочешь побеждать, и ты готов на все. Если бы было не так, никогда бы не появился допинг, который вредит здоровью, никогда бы не появились элементы, которые приводят тебя в больницу. Когда ты жаждешь победы, у тебя отсутствует ощущение того, что что-то становится опасно. Поэтому регулирование просто необходимо для сохранения общего здоровья.

Но, с другой стороны, я помню, как я, ещё будучи начинающим парником, в 15 лет смотрел видео, как Артур Дмитриев с Оксаной Казаковой делают выброс четверной тулуп на турнире профессионалов. И сказать, что это что-то невозможное, я тоже не могу, потому что я сам видел своими глазами, как люди спокойно выходили и делали. Многие могут сказать, что это невозможно и к этому никогда не придёт фигурное катание, но я такое не могу сказать.

Думаю, что всему своё время, всегда кто-то будет хотеть к этому идти, и это нормально, потому что усложнение — это путь к победе. Единственное, что мне хочется, чтобы люди со стороны регулировали немножко повнимательнее, чтобы не было травм», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.