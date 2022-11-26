Ксения Синицына прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при в Перми

Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при в Перми.
«Что могу сказать о прокате? Очень довольна собой, мой тренер тоже доволен. Старалась выложиться на максимум, прокатом довольна», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
— После проката ты сжала руку в кулак, какие эмоции были? Какие-то проблемы, вопросы?
— Нет, просто очень рада, что смогла откатать чисто, порадовать всех, доставить удовольствие от своего катания.
— Как тебе публика в Перми?
— Очень гостеприимная, тёплая, спасибо им большое за поддержку!
— За дорожку шагов поставили только второй уровень. Есть понимание, с чем это связано?
— Пока точно не знаю, буду обговаривать это со своим тренером, что было не так, хотя очень старалась в эту дорожку что-то добавить, сделать шаги более чётко, чем это было в Казани. Будем обсуждать.
— Как прошли несколько недель между Казанью и Пермью?
— После Казани одну неделю был лайт-режим тренировок, начали упорно готовиться только через неделю. Всё проходило в таком же темпе, старалась катать программы чисто, чтобы в прокате не было никаких вопросов, чтобы получился достойный прокат.
— Будешь завтра удивлять публику в произвольной?
— Пока нет, будет мой стандартный набор, ультра-си в работе.
— С лутц-риттбергером?
— Нет, в этот раз с дупелем. Мы решили не рисковать и упростить чуть-чуть контент, чтобы откатать произвольную достойно и побороться за тройку.
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