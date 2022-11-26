Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Синицына прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при в Перми

Ксения Синицына прокомментировала свой прокат на этапе Гран-при в Перми
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Синицына высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при в Перми.

«Что могу сказать о прокате? Очень довольна собой, мой тренер тоже доволен. Старалась выложиться на максимум, прокатом довольна», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

— После проката ты сжала руку в кулак, какие эмоции были? Какие-то проблемы, вопросы?

— Нет, просто очень рада, что смогла откатать чисто, порадовать всех, доставить удовольствие от своего катания.

— Как тебе публика в Перми?

— Очень гостеприимная, тёплая, спасибо им большое за поддержку!

— За дорожку шагов поставили только второй уровень. Есть понимание, с чем это связано?

— Пока точно не знаю, буду обговаривать это со своим тренером, что было не так, хотя очень старалась в эту дорожку что-то добавить, сделать шаги более чётко, чем это было в Казани. Будем обсуждать.

— Как прошли несколько недель между Казанью и Пермью?

— После Казани одну неделю был лайт-режим тренировок, начали упорно готовиться только через неделю. Всё проходило в таком же темпе, старалась катать программы чисто, чтобы в прокате не было никаких вопросов, чтобы получился достойный прокат.

— Будешь завтра удивлять публику в произвольной?

— Пока нет, будет мой стандартный набор, ультра-си в работе.

— С лутц-риттбергером?

— Нет, в этот раз с дупелем. Мы решили не рисковать и упростить чуть-чуть контент, чтобы откатать произвольную достойно и побороться за тройку.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022