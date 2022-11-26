«Все непросто». Буянова — о восстановлении Косторной

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова поделилась мыслями о восстановлении россиянки Алёны Косторной.



«Операция была непростая, соответственно, все последствия непростые. Но она такой боец! Она просила это не говорить, чтобы врачи не слышали, но, конечно, она вышла раньше, чем надо. Но то, что она пытается, что она пробует — она молодец. Другой вопрос, что будет дальше. Но пока всё, что в её силах… Может быть, кто-то бы стеснялся, но она, в общем-то, не стесняется, и какая есть, такая вот она и катается. Но, опять же, достаточно серьёзная операция была и, слава богу, что она прошла, потому что у нас очень много больших проблем было.

Она и сама говорила, что месяца три мы провели впустую, потому что мы ждали, чтоб были все расходники, чтоб всё сошлось, чтоб наконец-то ей сделали операцию. Я знаю, что она такая спортсменка… Того же врача она просто не отпускала, пока не придут расходники, чтоб ей первой операцию сделали. Сейчас посмотрим, как пройдёт восстановление. Она только-только месяц как катается. Но главное начать, а там уже посмотрим. Она начала. Но всё непросто, это я могу честно сказать. Непонятно, как пройдёт заживление, как это пойдёт на нагрузках — это всё пока я не знаю», — передаёт слова Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.