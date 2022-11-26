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«Очень нелепая ошибка». Фролова — о срыве риттбергера в КП на 6-м этапе Гран-при России

«Очень нелепая ошибка». Фролова — о срыве риттбергера в КП на 6-м этапе Гран-при России
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала падение на тройном риттбергере в короткой программе на шестом этапе Гран-при России, который проходит в Перми.

«Очень смешная ошибка на самом деле, нелепая. Честно, не знаю, что произошло. Ехала, получала удовольствие, всё так нравилось, сил много, остаётся только риттбергер, и риттбергер решил меня подставить сегодня. Думаю, просто слетела с ребра, такое случается, обычная такая ошибка техническая.

Зачем прыгала ещё раз, понимала, что всё равно будет ноль? Понимала, это был такой жест для себя. Что я его делаю, что я могу его сделать, что это просто такая случайность обидная. Насчёт того, что по правилам перепрыгивать нельзя, не знаю, нет, такого не случалось раньше, если честно, чтобы я осталась без элемента, слетала с ребра. Сейчас подумаю, может, завтра скажу, что я насчёт этого думаю», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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