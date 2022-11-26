«Что-то новое — это всегда здорово». Буянова — о командных турнирах в фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о значении командных турниров.



«У нас очень много появилось командных турниров. На Олимпиаде у нас значимый командный турнир. Дети начинают учиться, так что я считаю, что то, что организовывают такие турниры — это очень здорово. Это сплачивает школы. У нас дети очень сильно готовятся, маленькие поддерживают больших. Это всё очень здорово, очень интересно. Что-то новое — это всегда здорово.



Сложно ли перестроить мышление спортсменов для командного турнира? Мы их сейчас этим не грузим. Они понимают, что должны показать лучшее выступление и команда за счёт них победит. Сейчас нет такой задачи, что мы должны их грузить. Просто мы им объяснили, что они должны откататься так, как они тренируются, чтобы быть лучшими. Это потом приходит. Сейчас они маленькие ещё. Всё равно это должно быть праздником в первую очередь, а потом, когда они будут постарше, уже будут более серьёзные моменты. Здорово, что сейчас это для них совершенно другой формат и для них это очень интересно. Они все в приятном ажиотаже соревновательно-праздничном. Мне кажется, для детей это здорово.



Нужны ли подобные турниры для парников и танцоров? Наверное. Думаю, что это, наверное, очень сложно всё организовать. Просто одиночников и одиночниц гораздо больше, чем пар. В таком детском возрасте пар, наверное, ещё нет, потому что парники гораздо старше начинают кататься. В юном возрасте вряд ли можно поднимать девочку, они сходятся только тогда, когда что-то уже не получается в одиночном катании. Танцоров тоже меньше, чем одиночников. Одиночники у нас вы сами знаете какие.



Я сейчас часто бываю на соревнованиях в маленьком возрасте — даже невозможно попасть, потому что 50-60 заявок. А вы представляете, сколько времени и льда нужно. Всё не так просто, как кажется. Это праздник, но сколько за этим стоит организации, времени, денег. Стоит об этом тоже подумать», — передаёт слова Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.