Буянова — о Гран-при России: то, что что-то проводится — это уже хорошо

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова оценила уровень организации этапов серии Гран-при России.

«В любом случае то, что что-то проводится — это уже хорошо. Это можно назвать по-разному: Кубки, Гран-при. Это сложно организовать, чтобы это было достойного уровня, тем более снимает Первый канал. Турниры проходят не только в Москве, но и в других городах. Это всё готовится очень непросто. То, что федерация это всё организует и продолжает это движение — это здорово.

Участников, наверное, распределили так, чтобы это удобно было для спортсменов, чтобы они были посеяны как на международном Гран-при и, соответственно, лучшие из них вышли в финал. Может быть, не так зрелищно, потому что только 3-4 спортсмена международного уровня. Но если смотреть в пределах страны, эти девчонки, мальчишки, пары, которые вообще могли не попасть на такой турнир в плане освещения, организации, это будет их подстёгивать, потому что они не соревновались с такими спортсменами. Не все наши ребята, выступая на международных турнирах, успевали выступить на Кубках. А сейчас они выступают, и молодые ребята воочию видят, как они тренируются. Когда они могли себе позволить соревноваться с ними? Мне кажется, тоже будет скачок какой-то.

И кто-то смог занять место на пьедестале. Яметову взять, других ребят, чьих имён вы не знали, вы их увидели. Они тоже достойны этого. Ребята, которые на низких местах, тоже задумаются, почему эти смогли, а я нет? Я считаю, что это огромный стимул», — передаёт слова Буяновой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.