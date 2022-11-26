Татьяна Тарасова высказалась об итогах короткой программы на этапе Гран-при России в Перми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги короткой программы на этапе Гран-при России в Перми. После стартового соревновательного дня лидирует Софья Муравьёва.



«Это же соревнования — прошла только короткая программа. Какие тут могут быть ожидания? Кто-то может ошибиться в короткой: сегодня что-то не так сделала Туктамышева. В итоге пока идёт на втором месте», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа



1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.

2. Елизавета Туктамышева – 78,74.

3. Ксения Синицына – 70,94.

4. Алина Горбачёва – 65,43.

5. Виктория Федянина – 64,62.

6. Виктория Нестерова – 60,76.