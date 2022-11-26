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Чикмарёва и Янченков прокомментировали прокат КП на 6-м этапе Гран-при России

Чикмарёва и Янченков прокомментировали прокат КП на 6-м этапе Гран-при России
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Российская пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали прокат короткой программы на 6-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Янченков: Впечатления только положительные. Есть ошибки, будем стараться над ними работать. Дальнейшие планы — выйти на произвольную программу и откатать чисто. Хорошие впечатления от проката — от публики, ото льда, всё нравится. Мы не переставали готовиться, как первый этап начался, так и шли. У нас были разгрузочные дни, но всегда на катке, всегда тренировались. Сложно ли выступать дома? Наоборот, даже легче. Публика своя. Лёд свой, город свой. Всё своё!
Чикмарёва: Почему ошибка случилась? Ошибки у всех бывают.
Янченков: Сегодня так сложилось, значит, сегодня так нужно было.
Чикмарёва: Тяжело ли было участвовать в серии Гран-при и среди взрослых, и среди юниоров? Не особо тяжело, просто шли соревнования подряд. Если бы выступали только по юниорам, то в других соревнованиях тоже бы участвовали.

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