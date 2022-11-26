Чикмарёва и Янченков прокомментировали прокат КП на 6-м этапе Гран-при России

Российская пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков прокомментировали прокат короткой программы на 6-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Янченков: Впечатления только положительные. Есть ошибки, будем стараться над ними работать. Дальнейшие планы — выйти на произвольную программу и откатать чисто. Хорошие впечатления от проката — от публики, ото льда, всё нравится. Мы не переставали готовиться, как первый этап начался, так и шли. У нас были разгрузочные дни, но всегда на катке, всегда тренировались. Сложно ли выступать дома? Наоборот, даже легче. Публика своя. Лёд свой, город свой. Всё своё!

Чикмарёва: Почему ошибка случилась? Ошибки у всех бывают.

Янченков: Сегодня так сложилось, значит, сегодня так нужно было.

Чикмарёва: Тяжело ли было участвовать в серии Гран-при и среди взрослых, и среди юниоров? Не особо тяжело, просто шли соревнования подряд. Если бы выступали только по юниорам, то в других соревнованиях тоже бы участвовали.