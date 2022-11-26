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Александр Галлямов рассказал, как катается после микротравмы

Александр Галлямов рассказал, как катается после микротравмы
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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о своём состоянии после травмы. В данный момент пара находится в Перми, где проходит 6-й этап Гран-при России.

«Что с ногой? Микротравма была неделю назад получена. Пытался залечить. Прыгать получается, вращения пока не самым лучшим образом. Помарки были, но всё бывает, лёд скользкий. Никто от этого не застрахован. Забудем, воспримем как обычную ситуацию, которой не надо придавать значения. После проката ухмыльнулись просто, поедем завтра произвольную катать. Нам нужно однозначно выступить с произвольной программой, мы не зря же сюда приехали? Подготовимся, отдохнём и выступим завтра», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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