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Галлямов — об этапе в Перми: разминочный зал не позволяет парникам делать поддержки

Галлямов — об этапе в Перми: разминочный зал не позволяет парникам делать поддержки
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Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после проката короткой программы на 6-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Мишина: Сказал ли что-то тренер после проката? Он никогда не реагирует остро: ни на хорошие прокаты, ни на плохие. Всё прошло спокойно, в штатном режиме, ошибки будем разбирать дома, сейчас, наверное, это не имеет смысла.
Галлямов: Зато нам подарили вот такую замечательную розовую игрушку! Как выступать фактически дома? Очень хорошо, публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Разминочный зал не позволяет парникам делать поддержки, поэтому пришлось уже разминаться на льду, зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Приехал ли кто-то из родственников? Здесь семья моего крёстного, они здесь живут, приехали поболеть.

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