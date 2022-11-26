Евгеньев: не обошлось без косяков, но для такого состояния выступление очень достойное

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев поделились мыслями о прокате на этапе Гран-при в Перми.



«Как всегда, публика на высоте! Нам очень нравится выступать на подобного рода мероприятиях, по сравнению с юниорскими соревнованиями, где мы участвовали — разница просто колоссальная. Очень приятно, когда после каждого элемента, на выходе, даже на разминке тебе аплодируют. Это очень ободряет, мотивирует», — передаёт слова Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Мухортова: Как сам прокат? Лично я пока смутно понимаю, что он произошёл, прихожу в себя. Видела на замедленных повторах, видела Диму, который рядом со мной катался…



Евгеньев: Чисто символически (смеётся).



Мухортова: В целом, рабочий прокат, учитывая некоторые обстоятельства, мелкие помарки нам будут простительны сегодня. Что за обстоятельства? Мы пропустили последнюю неделю.



Евгеньев: Настя тренируется буквально три полноценных дня после сильной температуры, она на морально-волевых сегодня отпахала.



Мухортова: И на долю Димы выпало непростое испытание совпадать с партнёршей.



Евгеньев: Для такого состояния очень достойно. Конечно, не обошлось без косяков, мы сами не очень довольны непосредственно выполнением элементов, но опять же — даём себе поблажку, учитывая наше состояние.



Мухортова: Не поблажку, а скорее относимся к этому с пониманием.