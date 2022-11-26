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«Я буду падать, но продолжу прыгать». Алёна Косторная рассказала, как восстанавливается

«Я буду падать, но продолжу прыгать». Алёна Косторная рассказала, как восстанавливается
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, как проходит её восстановление.

«Очень жалко, что это один из худших прокатов получился. Во-первых, это конец недели. Но это уже всё оправдания. Можно было лучше, естественно, я собой недовольна. Это всё-таки показательный, не соревнования, хотелось, чтобы всё прошло хорошо, но, к сожалению, в этот раз не получилось. Прыгала я не первый раз уже, но целиком в прокате это, наверное, один из начальных прыжков. Первый сальхов у меня не получился, потому что у меня нога выехала, к сожалению. Если б я могла, наверное, я бы всё-таки исправила его, но уже некуда. Второй — тройной, да, но ничего сверхъестественного, несложный прыжок.

Как здоровье? Восстановление проходит чуть сложнее, чем ожидалось, потому что я очень рано начала прыгать, да и вообще я, наверное, ещё сейчас не должна прыгать, но тем не менее уже стараюсь идти в прыжки, пытаюсь, потому что хочется чувствовать себя увереннее на льду, а не бояться за каждый двойной. Падать, так с тройных хотя бы. Мыслей отказаться от прыжков нет. Буду падать, но буду прыгать. Главное, чтоб эти падения не вышли мне боком.

По времени я никаких задач не ставлю. Я ставлю задачу сделать своё восстановление максимально грамотно распределённым по таймингу, потому что не хотелось бы затягивать с моментом восстановления, и также не хотелось бы прямо совсем торопиться: идти прыгать через сильную боль или что-то такое. Всё-таки сезон я всё равно пропускаю, так почему бы не вылечиться адекватно», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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