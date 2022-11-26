Косторная — о реакции на интервью: я не обёртка от шоколадки, не обязана всем нравиться

Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как реагирует на обсуждения болельщиками своих ярких интервью, в которых она открыто говорит на любые темы.

«Мои интервью всегда очень популярные и нашумевшие. Собственно, я не думаю, что это плохо. Но всё равно иногда бывает так, что люди пытаются найти тот подтекст, которого нет, или начинают пытаться читать между строк, ищут тот смысл, который явно не был заложен в словах. Но, я думаю, тем самым они повышают количество просмотров моих интервью. Кому надо, найдёт к чему прицепиться, даже если всё идеально. А я не обёртка от шоколадки, я не обязана всем нравиться», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.