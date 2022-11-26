Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михара выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо, опередив Хендрикс

Михара выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо, опередив Хендрикс
Комментарии

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) разыграны медали в женском одиночном катании. Лучший результат показала японка Маи Михара, которая выиграла произвольную программу и по сумме двух выступлений опередила бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс. Третьей стала ещё одна представительница Японии Мана Кавабэ.

Элементов ультра-си в исполнении фигуристок зрители не увидели. Чистых прокатов тройка призёров также не показала.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия
Женщины

1. Маи Михара (Япония) – 204,14.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,91.
3. Мана Кавабэ (Япония) – 197,41.
4. Рика Кихира (Япония) – 192,43.
5. Мэдлин Шизас (Канада) – 187,84.
6. Линдси Торнгрен (США) – 183,23.
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 166,57.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 6, Эспоо, Финляндия
Женщины. Произвольная программа
26 ноября 2022, суббота. 15:21 МСК
Окончено
1
Маи Михара
Япония
204.14
2
Луна Хендрикс
Бельгия
203.91
3
Мана Кавабэ
Япония
197.41
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022