Михара выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо, опередив Хендрикс

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) разыграны медали в женском одиночном катании. Лучший результат показала японка Маи Михара, которая выиграла произвольную программу и по сумме двух выступлений опередила бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс. Третьей стала ещё одна представительница Японии Мана Кавабэ.



Элементов ультра-си в исполнении фигуристок зрители не увидели. Чистых прокатов тройка призёров также не показала.



Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Маи Михара (Япония) – 204,14.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,91.

3. Мана Кавабэ (Япония) – 197,41.

4. Рика Кихира (Япония) – 192,43.

5. Мэдлин Шизас (Канада) – 187,84.

6. Линдси Торнгрен (США) – 183,23.

7. Анастасия Губанова (Грузия) – 166,57.