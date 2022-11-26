Михара выиграла этап Гран-при ISU в Эспоо, опередив Хендрикс
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На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) разыграны медали в женском одиночном катании. Лучший результат показала японка Маи Михара, которая выиграла произвольную программу и по сумме двух выступлений опередила бельгийскую фигуристку Луну Хендрикс. Третьей стала ещё одна представительница Японии Мана Кавабэ.
Элементов ультра-си в исполнении фигуристок зрители не увидели. Чистых прокатов тройка призёров также не показала.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Маи Михара (Япония) – 204,14.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 203,91.
3. Мана Кавабэ (Япония) – 197,41.
4. Рика Кихира (Япония) – 192,43.
5. Мэдлин Шизас (Канада) – 187,84.
6. Линдси Торнгрен (США) – 183,23.
7. Анастасия Губанова (Грузия) – 166,57.
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