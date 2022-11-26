Алёна Косторная рассказала, как решилась на рискованный номер в шоу

Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, которая не принимает участия в соревнованиях сезона-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре, рассказала, как решилась на рискованный номер в шоу.
В шоу «Дракула» Косторная вылетала из гроба.
«Как решилась полетать в шоу на тросах? Это была обычная петля. Мне организаторы предложили, я сначала испугалась, подумала, опасно — не опасно, потом меня познакомили с отличным тренером по воздушной гимнастике, и я подумала: «Наверное, да, всё-таки. Меня всему в принципе в день шоу научили, так что всё было вполне нормально, контролируемо. Согласилась я на это спокойно, тем более что после первой попытки было очень страшно и интересно одновременно, а я всегда за такое», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 26 ноября 2022
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