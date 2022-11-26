Татьяна Тарасова — о Плющенко: мне нравится, как он работает. Появляется настоящий тренер
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко.
«Мне нравится, как он работает, и главное, что ему нравится работать. Появляется новый настоящий тренер, это очень важно. Такое случается довольно редко», — цитирует Тарасову ТАСС.
40-летний Евгений Плющенко является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, 10-кратным чемпионом России. После завершения карьеры он открыл в Москве свою школу «Ангелы Плющенко». В его академии занимаются такие спортсмены, как Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и другие.
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