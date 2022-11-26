Гербольдт: Муравьёва — одна из немногих, кто катается с душой

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и парном катании, подвела итоги короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Перми.

Лучший результат показала Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», которая с безупречным прокатом почти на три балла опередила Елизавету Туктамышеву, споткнувшуюся на дорожке шагов.

«Я помню и знаю Соню с детства, так как она раньше занималась в ЦСКА. Она уже тогда выделялась своим катанием, своим умением донести образы, она очень артистична. В последнее время это большая редкость, потому что многие сейчас бегают за элементами, а она всё-таки одна из немногих, кто катается с душой, с пониманием.

То, что Евгений был, есть и будет сильным тренером, у меня никогда сомнений не было. Нам повезло, у нас были хорошие учителя, всё перенималось годами, и наш тренер до сих пор показывает, что его методика одна из лучших, поэтому не знаю, кто сомневался в нём.

У Сони и Лизы примерно одинаковый контент, поэтому три балла не настолько недосягаемый отрыв. Я думаю, что все решит произвольная программа. Кто психологически более устойчивый, тот и победит завтра», — приводит слова Гербольдт «РИА Новости Спорт».