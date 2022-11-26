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Гончаренко: Туктамышева будет стремиться отыграть первое место у Муравьёвой

Гончаренко: Туктамышева будет стремиться отыграть первое место у Муравьёвой
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко подвела итоги короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Перми.

Лучший результат показала Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», которая с безупречным прокатом почти на три балла опередила Елизавету Туктамышеву, споткнувшуюся на дорожке шагов и допустившую небольшую ошибку в каскаде. Тройку лидеров замкнула Ксения Синицына.

«У Сони был очень выразительный прокат, она показала очень хорошее компонентное катание. Лиза сегодня объективно уступила, она допустила ошибку на каскаде, но мне очень нравится её программа. Синицына тоже была легка и прекрасна. В произвольной программе, думаю, будет серьёзная борьба, Лиза будет стремиться отыграть первое место, произвольная программа была очень многообещающей», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

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