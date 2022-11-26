«Исторический момент». Вайцеховская — о победе ученицы Плющенко над Туктамышевой

Олимпийская чемпионка и спортивный журналист Елена Вайцеховская подвела итоги короткой программы женщин на этапе Гран-при России в Перми.
Лучший результат показала Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко», которая с безупречным прокатом почти на три балла опередила Елизавету Туктамышеву, тренирующуюся у Алексея Мишина.
«Исторический момент, между прочим: тренер Плющенко выиграл короткую программу женского одиночного катания у тренера Мишина. Понятно, что подобную формулировку пока ещё следует воспринимать с иронией (тут очень кстати одна из любимых формулировок Профессора: «победил, но не превзошёл), но факт налицо: Софья Муравьёва (тренерский штаб Плющенко) почти на три балла и совершенно справедливо опередила Елизавету Туктамышеву (тренерский штаб Мишина). Причём превосходство Сони в технической оценке при сопоставимых по сложности прыжках составило почти пять баллов», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
- 26 ноября 2022
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