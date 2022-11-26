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Илья Малинин с четверным акселем выиграл этап Гран-при ISU в Эспоо

Илья Малинин с четверным акселем выиграл этап Гран-при ISU в Эспоо
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На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Лучший результат показал американец Илья Малинин, успешно приземливший пять четверных прыжков, включая аксель (со степ-аутом).

Сун Сато из Японии с практически чистым прокатом с тремя четверными занял второе место. Лидировавший после короткой программы француз Кевин Аймоз вновь обошёлся без четверных прыжков и занял третье место.

Представителю Грузии Морису Квителашвили не покорился четверной тулуп: он дважды упал на этом элементе и сделал одну «бабочку». В итоге Морис стал восьмым в произвольной программе и не сумел улучшить свой результат по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Эспоо, Финляндия
Мужчины

1. Илья Малинин (США) – 278,39.
2. Сун Сато (Япония) – 262,21.
3. Кевин Аймоз (Франция) – 255,69.
4. Тацуя Цубои (Япония) – 244,90
5. Камден Пулкинен (США) – 229,92.
6. Николай Майоров (Швеция) – 209,55…
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 196,80.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 6, Эспоо, Финляндия
Мужчины. Произвольная программа
26 ноября 2022, суббота. 19:15 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
278.39
2
Сун Сато
Япония
262.21
3
Кевин Аймоз
Франция
255.69
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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