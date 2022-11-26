Илья Малинин с четверным акселем выиграл этап Гран-при ISU в Эспоо

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Лучший результат показал американец Илья Малинин, успешно приземливший пять четверных прыжков, включая аксель (со степ-аутом).

Сун Сато из Японии с практически чистым прокатом с тремя четверными занял второе место. Лидировавший после короткой программы француз Кевин Аймоз вновь обошёлся без четверных прыжков и занял третье место.



Представителю Грузии Морису Квителашвили не покорился четверной тулуп: он дважды упал на этом элементе и сделал одну «бабочку». В итоге Морис стал восьмым в произвольной программе и не сумел улучшить свой результат по сумме двух программ.



Фигурное катание. Гран-при ISU. Шестой этап. Эспоо, Финляндия

Мужчины



1. Илья Малинин (США) – 278,39.

2. Сун Сато (Япония) – 262,21.

3. Кевин Аймоз (Франция) – 255,69.

4. Тацуя Цубои (Япония) – 244,90

5. Камден Пулкинен (США) – 229,92.

6. Николай Майоров (Швеция) – 209,55…

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 196,80.