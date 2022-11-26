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Марк Кондратюк опубликовал фото из больницы

Марк Кондратюк опубликовал фото из больницы
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Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России в мужском одиночном катании Марк Кондратюк опубликовал снимки из больницы.

«Спасибо большое всем за поддержку!!! Нахожусь на непродолжительной реабилитации, скоро вернусь!» — подписал фото Кондратюк.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Марка Кондратюка.

Неделю назад на этапе Гран-при России в Самаре Кондратюк уверенно лидировал после короткой программы, но произвольную откатал неудачно и в итоге занял только третье место. После соревнований Марк рассказал, что утром испытывал проблемы со спиной и даже не мог пошевелиться, однако не хотел сниматься, чтобы не расстраивать пришедших посмотреть на него болельщиков.

Ранее Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Сочи, так что проблем с выходом в финал серии у него не возникнет.

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