Илья Малинин: в идеале думаю про семь четверных в программе

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу на этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндиия).

В произвольной программе Малинин исполнил пять четверных прыжков, включая аксель с небольшой ошибкой на приземлении.

«Сегодня было просто здорово. Такие разные ощущения по сравнению со вчерашним днём. Сегодня я контролировал себя и своё катание. А в короткой я был сам не свой, и катание было таким неловким. Я счастлив, что сейчас всё получилось.

Реально удивился, что приземлил все прыжки. Мы же поставили этот контент всего неделю назад, я думал, что даже привыкнуть к нему не успею. Так что я до сих пор в шоке. Мне сейчас важно чисто и стабильно выкатывать этот контент вне зависимости от давления и самочувствия – не забывая при этом про хореографию и презентацию. Но в идеале думаю про семь четверных в программе», – приводит слова Малинина Sports.ru.