Илья Малинин: в идеале думаю про семь четверных в программе

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал свою победу на этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндиия).
В произвольной программе Малинин исполнил пять четверных прыжков, включая аксель с небольшой ошибкой на приземлении.
«Сегодня было просто здорово. Такие разные ощущения по сравнению со вчерашним днём. Сегодня я контролировал себя и своё катание. А в короткой я был сам не свой, и катание было таким неловким. Я счастлив, что сейчас всё получилось.
Реально удивился, что приземлил все прыжки. Мы же поставили этот контент всего неделю назад, я думал, что даже привыкнуть к нему не успею. Так что я до сих пор в шоке. Мне сейчас важно чисто и стабильно выкатывать этот контент вне зависимости от давления и самочувствия – не забывая при этом про хореографию и презентацию. Но в идеале думаю про семь четверных в программе», – приводит слова Малинина Sports.ru.
- 26 ноября 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:49
-
21:42
-
21:18
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:22
-
18:51
-
18:40
-
18:30
-
18:07
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:48
-
16:42
-
16:39
-
16:23
-
16:17
-
16:04
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
14:32
-
14:29
-
14:28
-
14:21
-
14:11
-
14:09
-
13:37