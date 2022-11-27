Стало известно, какой контент фигуристки заявили в ПП на этапе Гран-при России в Перми

Стало известно, какой контент фигуристки заявили на произвольные программы в рамках заключительного, шестого этапа серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева, занимающая второе место после короткой программы, заявила тройной аксель – двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель – тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Промежуточный лидер соревнований, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва планирует исполнить следующие прыжковые элементы: тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер, тройной сальхов и тройной лутц.

Отметим, что единственной фигуристкой, заявившей четверные прыжки, стала Алина Горбачёва, после КП занимающая восьмое место. Она исполнит два четверных сальхова, один из которых будет в каскаде.