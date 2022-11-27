Стало известно, какие прыжки Семененко и другие исполнят в ПП на 6-м этапе Гран-при России

Стало известно, какой контент фигуристы заявили на произвольные программы в рамках заключительного, шестого этапа серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Захвативший лидерство после проката КП Евгений Семененко заявил следующие прыжковые элементы: четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной аксель, тройной флип, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер.

Расположившийся на второй позиции Александр Ерохов планирует исполнить четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов.

Отметим, что решающие соревнования фигуристов в Перми начнутся сегодня, 27 ноября, в 16:15 мск.