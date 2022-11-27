Танцоры Софья Тютюнина и Андрей Багин выиграли шестой этап Гран-при России в Перми

В Перми завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победителями стали Софья Тютюнина и Андрей Багин, в сумме набравшие 200,26 балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Итоги

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 200,26 балла.

2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 192,25.

3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 170,10.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Произвольный танец

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 119,38 балла.

2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 113,90.

3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 102,83.