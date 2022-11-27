«Давайте не будем стесняться любить». Валиева опубликовала милые архивные фото с мамой

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева опубликовала в социальных сетях фотографии со своей мамой Алсу в честь Дня матери, который отмечают сегодня, 27 ноября.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

«Сегодня в России отмечают День матери. И я думаю, это хороший повод сказать своим мамам добрые слова. Давайте не будем стесняться любить и благодарить.

Дорогая мамочка, спасибо за всё, что ты сделала и продолжаешь делать для меня. Я ценю твою заботу и знаю, как сильно ты любишь меня. Ты самая лучшая мама на свете! Я тебя очень-очень люблю!» — подписала фото Валиева.

В данный момент Валиева является лидером общего зачёта этапов серии Гран-при России — 2022/2023.