Тютюнина и Багин высказались о прокате на этапе Гран-при в Перми

Российские фигуристы Софья Тютюнина и Андрей Багин прокомментировали прокат на этапе Гран-при в Перми.
«Я вчера ходила гулять на 20 минут, к парку Горького — где колесо обозрения. Прогулялась и обратно пошла, очень холодно (смеётся)», — сказала Тютюнина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Багин: Вчера поужинать только сходили, сегодня, может быть, ещё погуляем.
Тютюнина: Фрагменты в ритм-танце по музыке напоминают прошлогоднюю короткую Марка Кондратюка? Нет, мы случайно нашли эту музыку, это сделал Александр Вячеславович (Жулин). Там очень долгая история. Она не связана с Марком.
Багин: Марк не виноват (смеётся).
Тютюнина: Как будем переживать холод в Красноярске? В болоньевых штанах, в трёх шапках.
Багин: У нас каждый раз то Красноярск, то Челябинск, то Питер, сейчас опять Красноярск. Куда потратим призовой фонд? Пока планов нет.
Тютюнина: Как встречают в Перми? Шикарно, очень рады публике. Очень много людей сегодня пришло, очень приятно, что даже на танцах был почти полный зал.
Багин: Мы выступали за Пермь с Аннабель (Морозов), я тут был не раз, поэтому знакомые места.
— Не обидно ли, что для танцоров не придумали новый формат на прыжковом турнире? Как думаете, что можно было бы придумать?
Тютюнина: Обидно, конечно (смеётся). Кто лучше сделает выкрюк!
Багин: Никто не сделает. Можно было бы придумать соревнования по блокам, твиззлы, поддержки. Но мне кажется, зрителям будет неинтересно.
- 27 ноября 2022
-
13:20
-
13:06
-
12:50
-
12:34
-
11:38
-
11:19
-
10:21
- 26 ноября 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:49
-
21:42
-
21:18
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:22
-
18:51
-
18:40
-
18:30
-
18:07
-
17:37
-
17:27
-
17:22
-
17:14
-
17:09
-
16:58
-
16:48
-
16:42
-
16:39
-
16:23
-
16:17
-
16:04
-
15:00
-
14:55
-
14:33