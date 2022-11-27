Тютюнина и Багин — после победы: хочется просто спать. Организм в полном шоке

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин поделились эмоциями после победы на шестом этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми.
Багин: Хочется просто спать. Не получается выспаться, и рано, тут плюс два часа, вроде маленькая разница. Вечером вообще не получается заснуть. В час засыпаю, в 5:40 просыпаюсь и вообще вот так.
Тютюнина: У меня то же самое, девочкам надо ещё накраситься, при полном параде прийти на тренировку. Я вставала по-местному в 4 утра, а по московскому это 2 часа ночи. Мой организм был просто в полном шоке из-за того, что мы легли в девять, встали в 2 и поехали.
Багин: Сейчас нормально, утром — да, сейчас проснулись.
Тютюнина: Как настраивались на борьбу? Ну как? Соревнования. У нас есть ещё перерыв, плюс, да, когда ты выходишь на лёд, ты просыпаешься и в принципе по накатанной уже всё делаешь.
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