Тютюнина и Багин — после победы: хочется просто спать. Организм в полном шоке

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин поделились эмоциями после победы на шестом этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми.

Багин: Хочется просто спать. Не получается выспаться, и рано, тут плюс два часа, вроде маленькая разница. Вечером вообще не получается заснуть. В час засыпаю, в 5:40 просыпаюсь и вообще вот так.

Тютюнина: У меня то же самое, девочкам надо ещё накраситься, при полном параде прийти на тренировку. Я вставала по-местному в 4 утра, а по московскому это 2 часа ночи. Мой организм был просто в полном шоке из-за того, что мы легли в девять, встали в 2 и поехали.

Багин: Сейчас нормально, утром — да, сейчас проснулись.

Тютюнина: Как настраивались на борьбу? Ну как? Соревнования. У нас есть ещё перерыв, плюс, да, когда ты выходишь на лёд, ты просыпаешься и в принципе по накатанной уже всё делаешь.