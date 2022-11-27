Туктамышева выиграла 6-й этап Гран-при России, опередив ученицу Плющенко на 0,79 балла

В Перми завершились соревнования фигуристок в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победительницей стала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года Елизавета Туктамышева. Она опередила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву на 0,79 балла. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва, с ошибкой исполнившая четверной сальхов. Она стала единственной фигуристкой, зашедшей на квад.

Напомним, после КП Туктамышева проигрывала Муравьёвой почти три балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.

Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России в данный момент лидирует Камила Валиева.